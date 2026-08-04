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FiNE NEWS

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Павел Дуров объяснил временное удаление Telegram из App Store из-за шантажа с запрещённым контентом

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что приложение было временно удалено из App Store из-за публикации запрещённого контента, размещённого злоумышленником с целью шантажа владельцев каналов.

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