Новый глава МИД Украины – последняя попытка Зеленского проявить свою силу

Несмотря на внезапность и «революционность» перестройки кабинета министров, Зеленский традиционно и ожидаемо возвысил тех чиновников, кто был ближе всего к его внутреннему кругу, занимающегося не столько дипломатическими, сколько военными направлениями.
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