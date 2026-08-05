Почему дыню нужно есть отдельно?

Дыню называют продуктом – одиночкой, который нельзя сочетать с другой пищей. Врачи и диетологи действительно рекомендуют есть дыню отдельно от других продуктов, и на это есть веская причина, связанная с работой желудочно-кишечного тракта.
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