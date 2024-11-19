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"Русская община": В ХМАО выходцы из ближнего зарубежья избили бойца СВО

"Русская община": В ХМАО выходцы из ближнего зарубежья избили бойца СВО

Выходцы из ближнего зарубежья напали на бойца СВО на одной из улиц Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе.

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