Штурм «Голубой линии»

Бойцы морской пехоты Черноморского флота в бою за освобождение Новороссийска Предыстория В результате наступления весны-лета 1943 года войска Северо-Кавказского фронта (СКФ) вплотную подошли к сильно укреплённой «Голубой линии» на подступах к Таманскому полуострову.
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