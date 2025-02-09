В ФРГ при подготовке бойцов ВСУ речь переводили с немецкого на русский

Военным ВСУ при прохождении боевой подготовки в Германии переводили речь инструкторов с немецкого на русский, поскольку украинский язык никто из них не понимал, сообщил военкор RT Александр Яремчук со ссылкой пленного бойца ВСУ.
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