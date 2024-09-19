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Военное обозрение

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В ночь на 19 сентября ВС РФ наносили удары по объектам ВСУ в Харьковской, Винницкой, Николаевской, Житомирской областях

В ночь на 19 сентября ВС РФ наносили удары по объектам ВСУ в Харьковской, Винницкой, Николаевской, Житомирской областях

В Харькове после взрыва возникла множественная вторичная детонация.

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