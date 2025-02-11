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Рынок кемпингов и глэмпингов ждет перестройка

Вступивший в силу 1 января 2025 года закон о классификации объектов размещения, пляжей и горнолыжных трасс внес существенные изменения в работу кемпингов и глэмпингов, которые прежде не обязаны были проходить такую процедуру.

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