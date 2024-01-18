В Новосибирске после аварии 17 января отключенными от отопления остаются 62 дома

В СГК сообщили, что параметры теплоносителя серьёзно снижены также для 304 домов микрорайона Башня.По состоянию на 10 утра 18 января, по данным СГК, без отопления после коммунальной аварии 17 января остаются 62 многоквартирных дома.
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