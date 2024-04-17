Основатель Telegram Дуров рассказал, что хотел поселиться в США, но передумал

В Сан-Франциско на него напали грабители Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что хотел обосноваться в США, однако передумал, когда подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско.
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