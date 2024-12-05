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Вечерний Новосибирск

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Водитель Skoda впечатал в перилла людей у ТЦ «Роща» в Новосибирске

Водитель Skoda впечатал в перилла людей у ТЦ «Роща» в Новосибирске

Новосибирцы в социальных сетях сообщают о ДТП вблизи торгового центра «Роща». По информации очевидцев, водитель легкового автомобиля Skoda перепутал педали тормоза и газа, на скорости впечатал пешеходов перилла магазина.

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