Водитель Skoda впечатал в перилла людей у ТЦ «Роща» в Новосибирске

Новосибирцы в социальных сетях сообщают о ДТП вблизи торгового центра «Роща». По информации очевидцев, водитель легкового автомобиля Skoda перепутал педали тормоза и газа, на скорости впечатал пешеходов перилла магазина.
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