Индзаги после 2:2: «Интер» мог повести 3:1, но нам дают фол после столкновения двух игроков «Монцы». И это на пятом году работы ВАР!»

Симоне Индзаги остался недоволен судейством в матче «Интера» и «Монцы» (2:2) в Серии А. На 81-й минуте при счете 2:1 в пользу миланцев не был засчитан гол защитника «нерадзурри» Франческо Ачерби – судья Хуан Лука Сакки свистнул, когда мяч еще был в воздухе, зафиксировав толчок со стороны хавбека «Интера» Роберто Гальярдини.