Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА преследует «Зенит» и «Динамо» в борьбе за чемпионство. У команды появились фарт и лицо»

Дмитрий Кузнецов считает, что ЦСКА продолжает борьбу за чемпионство. «Рад, что ЦСКА победил и продолжает преследовать «Зенит» и «Динамо» в борьбе за чемпионство.

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