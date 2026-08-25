Новошахтинский НПЗ получил повреждения из-за воздушной атаки

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод получил повреждения в результате воздушной атаки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 25 августа в канале «Макс» «По уточненной информации в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ», — заявил Слюсарь, уточнив, что завод временно приостановил деятельность.
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