Свыше 18 тыс. кв. м незаконных строений ликвидировали в ЮЗАО за шесть месяцев

На юго-западе Москвы демонтировали 68 самостроев площадью 18642,68 квадратного метра. О выявлении и пресечении нарушений при использовании земель и городских нежилых помещений рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии