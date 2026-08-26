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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хапоэль Иерусалим» готовит новое предложение для получения лицензии Евролиги

«Хапоэль Иерусалим» не отказался от намерения получить долгосрочную лицензию Евролиги, несмотря на то что израильский клуб не вошел в число 11 претендентов , прошедших первоначальный отбор.

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