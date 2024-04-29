Метеорологи обещают нестабильную погоду в Волгограде на майские праздники

Жителей региона ждет непростой перепад температур на Первомай. Согласно данным метеорологической службы, дневная температура может достигать +25 градусов, а ночная опускаться до +5, в отдельных районах Волгоградской области ожидаются дожди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии