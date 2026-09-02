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Татар-информ

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Владимир Машков: Голливуд всегда нуждался в сильных русских характерах

Владимир Машков: Голливуд всегда нуждался в сильных русских характерах

Голливуд всегда проявлял интерес к русским актерам из-за их эмоциональности и способности создавать сильные характеры.

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