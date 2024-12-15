Превью финала Scottish Open 2024

Две молодые китайские звезды — У Ицзе и Лэй Пэйфань — схлестнутся в финале турнира Scottish Open 2024 в Эдинбурге, сообщает SnookerHQ Лэй Пэйфань — У Ицзе (фото: SnookerHQ)Все Новости и результаты Scottish Open 2024 Результаты, турнирная таблица Scottish Open 2024 Квалификация - результаты Scottish Open 2024 Scottish Open 2024.