Дипломат Жданова: нападение на Курскую область разрушило образ Украины

Нападение украинской армии на Курскую область подорвало образ Украины. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.
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