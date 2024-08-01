Как быстро оплатить штрафы ГИБДД

Даже самые аккуратные водители все равно не застрахованы от получения штрафов. Это может быть не только грубое нарушение, но и что-то небольшое, однако информация об этом все равно фиксируется камерами или сотрудниками ГИБДД.
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