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Владимирские новости

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Владимирская ЦРБ закупит рентгеновскую трубку за 33 млн рублей

Владимирская ЦРБ закупит рентгеновскую трубку за 33 млн рублей

Трубка необходима для генерации рентгеновского излучения во время работы ангиографа, контракт включает поставку и установку за 99 дней.

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