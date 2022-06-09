"Главная проблема – не шум поездов, а отношение властей" - как живут туляки в домах довоенной постройки

Станция "Козлова Засека" в Туле – одно из популярных туристических мест в регионе. Ежегодно историческое место посещают сотни путешественников, ведь именно сюда привезли гроб с телом великого писателя Льва Николаевича Толстого 9 ноября 1910 года.