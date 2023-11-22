Цветная капуста в духовке

Всем, кто любит цветную капусту, это блюдо очень понравится! Капуста получается со сливочным вкусом, сочная и ароматная! Можно приготовить такую капусту на ужин, можно подать гостям, она очень красиво смотрится, готовится сравнительно недолго, а аромат свел с ума всех соседей! Для приготовления ….