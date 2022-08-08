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На Камчатке вынесли приговор экс-депутату, застрелившему человека вместо медведя

На Камчатке вынесли приговор экс-депутату, застрелившему человека вместо медведя

На Камчатке суд приговорил местного экс-депутата законодательного собрания, предпринимателя Игоря Редькина, ранее признавшегося в случайном убийстве человека, к 9 месяцам ограничения свободы и штрафу, об этом сообщили в Следственном комитете.

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