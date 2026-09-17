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Царьград

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Трёхлетний мальчик утонул в пруду на частной территории в Дорохово

Трёхлетний мальчик утонул в пруду на частной территории в Дорохово

В Дорохово 16 сентября на территории частного дома трёхлетний мальчик утонул в пруду. Ранее с ребёнком такого не происходило, и мать отпустила его гулять.

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