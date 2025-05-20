Стали известны первые детали тайной свадьбы Муцениеце и Дранги

Муцениеце и Дранга отпразднуют свадьбу в кругу близких людей Влюбленные заняты подготовкой к праздничному событию, однако освещать его в СМИ не собираются — на мероприятие будут приглашены исключительно члены семьи и проверенные друзья.
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