Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 505 подписчиков

Яков Кедми объяснил, почему Лондон до дрожи боится не «Посейдонов», а «Лошарика»

Яков Кедми объяснил, почему Лондон до дрожи боится не «Посейдонов», а «Лошарика»

Яков Кедми объяснил, почему Лондон до дрожи боится не «Посейдонов», а «Лошарика» Осеннее обострение в западных разведках рождает невероятные и страшные сюжеты Сезонное аффективное расстройство — вещь серьезная и представители разведывательного сообщества коллективного пока еще Запада регулярно демонстрируют нам его приступы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым