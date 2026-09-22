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Nvidia ввела «знак качества» для ИИ-фабрик — Tesla и LG уже прошли проверку

Nvidia ввела «знак качества» для ИИ-фабрик — Tesla и LG уже прошли проверку

Новая программа сертификации охватывает системы хранения энергии и жидкостное охлаждение дата-центров Nvidia представила программу DSX Ready, которая должна упростить выбор оборудования для строительства ИИ-фабрик.

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