БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

В конце декабря власти Украины получили от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах российских активов, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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