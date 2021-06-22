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Путешественников из России и Европы задержали в Чаде

Путешественников из России и Европы задержали в Чаде

Среди туристов — граждане России и Евросоюза, передает Федеральное агентство новостей. Участники кругосветной экспедиции "Мир наш" хотели прибыть в столицу Чада, однако, вместо этого, местные службы безопасности арестовали их в городе Файя Ларджо.

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