Путешественников из России и Европы задержали в Чаде

Среди туристов — граждане России и Евросоюза, передает Федеральное агентство новостей. Участники кругосветной экспедиции "Мир наш" хотели прибыть в столицу Чада, однако, вместо этого, местные службы безопасности арестовали их в городе Файя Ларджо.