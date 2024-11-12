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"Бей его Сашка, пока он руки не успел вверх поднять, мне немец мертвый нужен, а не пленный"

"Бей его Сашка, пока он руки не успел вверх поднять, мне немец мертвый нужен, а не пленный"

Я специально вынес в заголовок довольно известную фразу рядового Лопатина из великого произведения «Они сражались за Родину.

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Комментарии
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АР
Александр Р
Автор! Встань на место командира в бою и принимай решения которые приведут к победе. А после боя, как командир - единоначальник, отвечай за них. Теория - красивая штука в твоём воображении, а вот практика не всегда совпадает с теорией. Не суди командиров за решения, которые они принимают за тысячи километров от тебя, и не судим будешь, оказавшись в их шкуре...
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