"Бей его Сашка, пока он руки не успел вверх поднять, мне немец мертвый нужен, а не пленный"

АР

Александр Р

Автор! Встань на место командира в бою и принимай решения которые приведут к победе. А после боя, как командир - единоначальник, отвечай за них. Теория - красивая штука в твоём воображении, а вот практика не всегда совпадает с теорией. Не суди командиров за решения, которые они принимают за тысячи километров от тебя, и не судим будешь, оказавшись в их шкуре...