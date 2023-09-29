Акинфеев рассказал об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого: я не понял, что происходит

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от участия в YouTube-шоу "Ну так нельзя", ведущими которого являются форвард "Локомотива" Артем Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.