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Акинфеев рассказал об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого: я не понял, что происходит

Акинфеев рассказал об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого: я не понял, что происходит

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от участия в YouTube-шоу "Ну так нельзя", ведущими которого являются форвард "Локомотива" Артем Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

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