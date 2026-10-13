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Басков собирался вернуть Фёдорову, но не успел: через полгода она вышла замуж за другого

Басков собирался вернуть Фёдорову, но не успел: через полгода она вышла замуж за другого

О романе Николая Баскова и Оксаны Фёдоровой оба молчали годами. Теперь Басков заговорил сам — в программе «Новые русские сенсации» он рассказал, как два года не мог справиться с собой: трижды уходил от Фёдоровой и трижды возвращался.

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