Осень - время, когда театральная сцена особенно щедра на контрасты: в афишах соседствуют ироничные комедии и мрачные трагедии, предлагая зрителю полярные эмоциональные маршруты.
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