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Дело Буяновой — чудес на свете не бывает

Дело Буяновой — чудес на свете не бывает

Я много писала об этом резонансном деле — с самого начала, как только патриотические СМИ начали раскручивать эту историю, начавшуюся со слов расстроенной матери, которую педиатр во время приема спросил о причинах неадекватного ситуации поведения её ребенка в кабинете доктора.

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