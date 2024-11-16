Дело Буяновой — чудес на свете не бывает

Я много писала об этом резонансном деле — с самого начала, как только патриотические СМИ начали раскручивать эту историю, начавшуюся со слов расстроенной матери, которую педиатр во время приема спросил о причинах неадекватного ситуации поведения её ребенка в кабинете доктора.