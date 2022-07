В новом исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Healthy Longevity, ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (Keck School of Medicine of USC) проанализировали клинические испытания, в которых нет убедительных доказательств связи между определенными питательными веществами и когнитивной функцией.