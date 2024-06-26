Есть у каждого четвертого: как вовремя распознать латентный туберкулез

В России от туберкулеза ежегодно погибает около 7,5 тыс. человек **. Несмотря на меры профилактики, уровень заболеваемости остается высоким, особенно среди мигрантов и работников сферы обслуживания, где риск передачи инфекции наиболее велик.
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