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В «Ростехе» рассказали о режиме «одновременного огневого налета» самоходки «Мальва»

В «Ростехе» рассказали о режиме «одновременного огневого налета» самоходки «Мальва»

Вся мощь самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» раскрывается в режиме одновременного огневого налета, заявил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

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