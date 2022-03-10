В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции приехали на выписку женщины, которой помогли добраться до роддома

28 февраля 2022 года на улице Ершова к инспекторам ДПС полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани старшему лейтенанту полиции Алмазу Бурханову и лейтенанту полиции Денису Гусарову обратилась встревоженная автоледи и попросила о помощи.