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Регион 29

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В Поморье после вмешательства прокуратуры отремонтировали мост

В Поморье после вмешательства прокуратуры отремонтировали мост

Прокурорская проверка показала, что состояние единственной круглогодичной переправы через реку Вонгуда в селе Порог Онежского района не отвечало требованиям закона и ставило под угрозу доставку продуктов, лекарств, топлива на местную котельную и вывоз твердых коммунальных отходов.

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