В Поморье после вмешательства прокуратуры отремонтировали мост

Прокурорская проверка показала, что состояние единственной круглогодичной переправы через реку Вонгуда в селе Порог Онежского района не отвечало требованиям закона и ставило под угрозу доставку продуктов, лекарств, топлива на местную котельную и вывоз твердых коммунальных отходов.