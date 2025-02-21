Демоверсия Gothic 1 Remake – “Пролог Нираса” станет доступна с 24-го февраля На стра...

Демоверсия Gothic 1 Remake – “Пролог Нираса” станет доступна с 24-го февраляНа странице игры в Steam появилась новость о запуске демоверсии на следующей неделе: “Мы рады сообщить, что Gothic 1 Remake Demo – Nyras Prologue будет доступна всем во время Steam Next Fest , который пройдет… источник#Gothic_1_Remake #Steam.