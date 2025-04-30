Полицейские и общественники проводят профилактические мероприятия на территории Советского района города Орла

Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Орлу по вечерам патрулируют улицы вместе с поисковым отрядом «Сармат» и членом Общественного совета при региональном УМВД Олегом Тютякиным.