Полицейские и общественники проводят профилактические мероприятия на территории Советского района города Орла

Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Орлу по вечерам патрулируют улицы вместе с поисковым отрядом «Сармат» и членом Общественного совета при региональном УМВД Олегом Тютякиным.
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