МИД России: Зеленский вытер ноги о мораторий США на атаки по энергообъектам

Киевский режим игнорирует мораторий США на атаки по энергообъектам. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
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