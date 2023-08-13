«Бавария» купила Кейна и проиграла в Суперкубке, Роналду взял трофей с «Аль-Насром», «Краснодар» лидирует в РПЛ, Дзюба нагрубил журналисту, Дембеле в «ПСЖ», свадьба Косторной и другие новости

Лена Мисько

А в российском баскетболе, похоже, назревает новый кипиш. По моим данным, руководство УГМК пригрозило РФБ создать свою собственную женскую лигу с большим призовым фондом, если те не поменяют свою политику по легионерам. По данным источников, УГМК (сильнейшая команда России) недовольна подходом, что команды должны платить большие взносы за легионеров. Сейчас по регламенту за третьего легионера в заявке клубы платят по 600000 рублей, за четвертого - лям 200, а за пятого и последующих по 2 400 000 рублей. Также в заявке на игру должно быть не более трех легионеров. Также УГМК не нравится и потолок зарплат, который в этом году составляет 110 млн. Теперь же у РФБ могут возникнуть проблемы, потому что настрой УГМК кажется серьезным.