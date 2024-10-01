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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Матвиенко из соцсетей и СМИ узнала о проблемах с общественном транспортом в Барнауле

Матвиенко из соцсетей и СМИ узнала о проблемах с общественном транспортом в Барнауле

Спикер Совета Федерации обратила внимание на нехватку водителей и хамство кондукторов Валентина Матвиенко накануне Дней регионов в Совете Федерации изучает социальные сети и местные СМИ, где наиболее остро отражены проблемы, которые волнуют местных жителей.

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