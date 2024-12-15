The Hill: Трамп добьется перемирия на Украине, но Киев будет в плохом положении

Избранному президенту США Дональду Трампу и его союзникам удастся добиться перемирия на Украине, однако Киев окажется в гораздо худшем положении, чем мог бы, понеся кроме территориальных огромные людские потери.
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