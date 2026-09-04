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Царьград

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В 18 регионах России ограничат продажу алкоголя в День трезвости

В 18 регионах России ограничат продажу алкоголя в День трезвости

В число регионов, где запретят спиртное на сутки, вошли Республики Бурятия и Алтай, Иркутская область, Забайкальский край, Донецкая Народная Республика и ещё 13 регионов.

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