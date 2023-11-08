Только для города: раскрыт главный недостаток популярных зимних шин

В ожидании зимы водители часто сталкиваются с вопросом о выборе надежных и качественных шин. Производители резины разъяснили, что выбирать покрышки необходимо, учитывая условия будущей эксплуатации, пишет "autonews.
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