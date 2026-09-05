Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что на самом деле означало «сволочь» в Древней Руси

Если искать в древнерусских текстах брань «сволочь», поиск закончится ничем. Слова-оскорбления в том виде, в каком мы им пользуемся сегодня, домонгольская Русь не знала.

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